Кострома, , 16:11 — REGNUM Часть недочётов в сквере и овраге у костромской филармонии исправят до конца 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель начальника управления строительства администрации города Роман Мазур.

Горка для катания детей в сквере у филармонии © Наталья Диева

Напомним, благоустройство территории началось в 2020 году. После завершения работ 3 декабря 2021 года общественники указали, что сквер нуждается в доработке. На организованной площадке для выгула собак отсутствует калитка, бак для отходов жизнедеятельности четвероногих, в парке нет туалета, а искусственная горка для катания на «ватрушках» может быть опасна для детей. Кроме этого, в центре «зеленого лабиринта» вместо радиусной скамейки с урной установили только контейнер.

«В рамках реализации контракта подрядчик установил площадку для выгула собак с воротами, но их успели украсть. Установить новые ворота, а также оборудование для сбора отходов жизнедеятельности животных, которые уже приобретены, планируется до конца текущего года. 12 метровая скамейка «Stand» будет установлена рядом с урной в центре лабиринта в эти же сроки. Что касается безопасности горок, отмечу, что в настоящее время устраняются замечания, выявленные Общероссийским народным фронтом и Ростехнадзором. Специалисты демонтировали карусель, которая стоит на пути спуска с 25-метровой горки. Весной её установят правее от горки. Фактически, исходя из реальной скорости спуска столкновение с препятствиями невозможно. Следует отметить, что горка не предназначена для лыж, сноубордов, санок и других приспособлений, кроме ватрушек», — сказал Мазур.

Вопрос с установкой общественного туалета и памп-трека для велосипедистов откладывается на неопределенное время. Организацию стационарного туалета в сквере не согласовала Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области, так как земли оврага относятся к археологическому слою. Вместе с тем на территории можно установить модульный туалет без фундамента — вопрос его закупки сейчас решает муниципальное учреждение «СМЗ по ЖКХ».

Монтировать памп-трек в овраге не стали из-за опасений жителей близлежащих домов. По словам чиновника горожане испугались шума, который может издавать молодёжь в вечерне и ночное время. Вернуться к рассмотрению этого вопроса мэрия обещает весной 2022 года. Не исключено, что в сквере появится «альтернативная точка притяжения».

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