Часть недочётов в костромском сквере обещают устранить до конца 2021 года
Кострома, 17 декабря, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Часть недочётов в сквере и овраге у костромской филармонии исправят до конца 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель начальника управления строительства администрации города Роман Мазур.
Напомним, благоустройство территории началось в 2020 году. После завершения работ 3 декабря 2021 года общественники указали, что сквер нуждается в доработке. На организованной площадке для выгула собак отсутствует калитка, бак для отходов жизнедеятельности четвероногих, в парке нет туалета, а искусственная горка для катания на «ватрушках» может быть опасна для детей. Кроме этого, в центре «зеленого лабиринта» вместо радиусной скамейки с урной установили только контейнер.
Вопрос с установкой общественного туалета и памп-трека для велосипедистов откладывается на неопределенное время. Организацию стационарного туалета в сквере не согласовала Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области, так как земли оврага относятся к археологическому слою. Вместе с тем на территории можно установить модульный туалет без фундамента — вопрос его закупки сейчас решает муниципальное учреждение «СМЗ по ЖКХ».
Монтировать памп-трек в овраге не стали из-за опасений жителей близлежащих домов. По словам чиновника горожане испугались шума, который может издавать молодёжь в вечерне и ночное время. Вернуться к рассмотрению этого вопроса мэрия обещает весной 2022 года. Не исключено, что в сквере появится «альтернативная точка притяжения».
Справка: благоустройство сквера и оврага у филармонии проходило в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Большую часть средств на проект — около 40 млн рублей выделил федеральный бюджет. Работы выполнила костромская компания «КомплексСтройМонтаж».