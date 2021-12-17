Киев, , 13:27 — REGNUM Украинские теплоэлектростанции (ТЭС) могут остановиться из-за дефицита угля, а это означает угрозу энергобезопасности страны. Об этом сообщает издание «Зеркало недели», ссылаясь на документ, направленный в правительство Службой безопасности Украины (СБУ).

Славянская ТЭС Артёмка — Артёмка

В документе говорится, что СБУ получило информацию «об угрозе устойчивому прохождению осенне-зимнего периода 2021−2022 годов вследствие возможной остановки теплоэнергетических предприятий». Эти предприятия обеспечивают население энергией, в условиях зимы их остановка особенно критична.

В ведомстве указали, что меры по накоплению угля на складах ТЭС и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) не были приняты. По плану, на складах должно быть более 2,6 млн тонн угля, тогда как в действительности — всего 486 тыс. тонн. Такой запас топлива — критический.

Без отопления могут остаться целое регионы. Так, на Славянской ТЭС угля в 50 раз меньше необходимого объема, на Черниговской ТЭЦ — в пять раз, на Дарницкой ТЭЦ в Киеве — запасов нет вообще.

Сложившаяся ситуация угрожает энергетической безопасности государства. Это чревато чрезвычайными событиям техногенного характера, ростом социальной напряжённости, дискредитацией органов государственной власти, предупредили в СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине в настоящее время наблюдается острая нехватка угля.

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