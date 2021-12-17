17 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Юлия Пёрышкина, , 14:27 — REGNUM В прямом эфире в студии ГТРК «Волгоград-ТРВ» губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 16 декабря впервые отвечал на вопросы жителей. Обращения принимали заранее, их поступило более трёх тысяч, в режиме реального времени были лишь видеовключения из муниципалитетов. В администрации региона подсчитали, что губернатор за 3 часа 16 минут развёрнуто ответил на 39 вопросов. Но запомнился соцсетям и стал вирусным его неожиданно нецензурный ответ про транспортную доступность острова Сарпинский в Волгограде.

Андрей Бочаров отвечает на вопросы жителей Volgograd.ru

«Несмотря на сложности, считаю […] одним из самых первостепеннейших и перспективнейших проектов для Волгограда. И будем этому вопросу уделять внимание. А то, что транспортная доступность слабая, понимаем, и, я думаю, с Владимиром Алексеевичем [Марковым, главой Волгограда] мы эту задачу решим. Эту задачу *** понятно, как её решать», — сказал губернатор.

Пользователи сочли нецензурное выражение самой удачной и интересной репликой телетрансляции.

«Можно сказать, что Андрей «***» Бочаров своей импровизацией хоть немного оживил это скучное действо и обратил на себя хоть какое-то внимание», — прокомментировал выступление губернатора телеграм-канал «Аллея героев».

«Тужился-пыжился пиар-блок Волгоградской областной администрации по поводу прямой линии Бочарова несколько дней, а в итоге все запомнят только матерное междометие из уст первого лица», — написал в своём тг-канале волгоградский политолог Александр Сайгин.

«Главное: «Ротор» доигрался. Без мата не скажешь. С телефонным терроризмом от мусорного регоператора разберёмся. Ну, и ругнулся разок. Это на оговорку больше похоже, но всё по Фрейду, поэтому заметили все. В целом мало конкретики. Да и обращения принимали всего три дня — за это время надо было постараться успеть их прислать. Очевидно, что личные вопросы к президенту — это одно, а личные вопросы к губернатору — это другое. Если жители не получают ответ на свой проблемный вопрос — им неинтересно слушать про любимый салат губернатора. Ну и совет ответственным лицам: вопросы типа «у нас все прекрасно, а что делается, чтобы было ещё прекраснее?» можно формулировать иначе. Без палева. Однако поручение президента Бочаров выполнил — «прямую линию» провел. Это хорошо, а вот формальный подход — это минус. Итого: троечка, но твёрдая», — подводит итоги «прямой линии» губернатора телеграм-канал «Сталингумрак».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в студии ГТРК «Волгоград-ТРВ» Volgograd.ru

В соцсетях шутят, что если вопросы к трансляции «подбирали под ответы», то матерное слово само сделало губернатора «ближе к народу».

«Говорят, после этого слова все проблемы сами себя решили», — комментируют пользователи.

«А что губернатор не выматерился на то, какие нищенские зарплаты?»

«А чего кулаком по столу не стукнул? Ручку чего не швырнул?», — иронизируют жители.

«В его прямом эфире тысячи волгоградцев выматерились».

«Постановка и пиар. Просмотрел всё, ни одного толкового вопроса по сути и ответа не услышал. Но вывод сделал, что во всем виноват коронавирус, и очень много средств было потрачено на борьбу с ним!»

«Вы чего накинулись? Человек военный, он так мыслит и разговаривает! Вы тут что, все святоши что ли или все гуманитарии!?» — поддержали другие пользователи главу региона.

«Нормальный мужик, сорвалось с языка, ничего страшного, бывает, в школах мат похлеще будя».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров Volgograd.ru

«На самом деле, этот артикль спас и саму линию, и тянувших её связистов. Он попросту затмил собой колхозность постановки, её чудовищно неуклюжую, а потому опасную неискренность. Теперь же от всей тягомотины остался в Рунете простоватый, но зато действительно прямой губернатор, солдат, не знающий слов любви, зато трогательно неравнодушный к тому, о чём говорит. Именно таким он предстаёт постороннему зрителю в том кратком ролике, что стал вирусным на исходе дня. Вся страна узнала, что есть по-доброму грубоватый губернатор Бочаров, что случилась у него линия, прямая до матюков, не какая-нибудь кукольная постановка. В общем, повторим не раз уже высказанную мысль: при всех своих проблемах с речью и образом Андрей Иваныч без пиара получается лучше, чем Андрей Бочаров с пиаром», — цитирует издание «В1.ру» волгоградского журналиста и политолога Вадима Шумилина.

Возможно, нецензурное слово вырвалось у губернатора на фоне недовольства волгоградскими профессиональными футболистами — отмечая их игру в нынешнем сезоне, глава региона сдержался, но заявил, что «то, что сегодня показывает «Ротор», — без мата не скажешь».