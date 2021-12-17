Тула, 17 декабря, 2021, 13:11 — ИА Регнум. На пост министра спорта Тульской области назначен Дмитрий Яковлев, он приступает к исполнению обязанностей с 17 декабря. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Спорт

Ранее Дмитрий Яковлев возглавлял комитет Тульской области по спорту, а также работал в должности помощника губернатора по развитию спорта.

Прежний руководитель министерства спорта Тульской области Андрей Журавлёв переходит на работу в администрацию Тулы.