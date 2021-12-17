Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:45 — REGNUM Президент Танзании Самия Сулуху Хасан заявила о создании министерства по гендерным вопросам, общественному развитию и делам детей и пожилых людей. Ранее данный круг вопросов находился в компетенции министерства здравоохранения страны, пишет танзанийская газета Mwananchi.

Глава Танзании объявила о появлении нового министерства на открытии заседания Национального консультативного комитета. Самия Сулуху подчеркнула, что данное решение способствует реализации разработанных планов и стратегий.

По словам президента, решение изолировать министерство здравоохранения, создав отдельное ведомство, которое займется гендерными и другими проблемами, обусловлено тем, что когда одна государственная структура занимается сразу несколькими направлениями, многим вопросам не удается уделить должного внимания. Особенно это актуально сегодня в условиях пандемии COVID-19 и увеличенной нагрузки на сектор здравоохранения.

«Но если мы оставим в компетенции министерства только здравоохранение, освободив его от других компетенций, мы сможем добиться успеха и получить необходимый импульс для организации политики, установления законов и решения других вопросов. Это мое решение, и я постараюсь убедить главу Занзибара сделать то же самое для всеобщего блага», — добавила Самия Сулуху.