Санкт-Петербург, 17 декабря, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Ленинградской области зафиксировано рекордное количество совершенных платежей по банковским картам. Бумажные деньги уходят в прошлое, отдавая первенство бесконтактным платежам. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Ленинградской области.

Own work Оплата при помощи телефона

По итогам девяти месяцев 2021 года в Ленинградской области на треть чаще стали оплачивать товары и услуги картами. С января по сентябрь на территории региона было совершено 283,4 млн операций с использованием платежных карт.

«Доля безналичной оплаты товаров и услуг в регионе из общего числа транзакций по картам достигла рекордного значения 94%», — добавили в пресс-службе.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество операций по безналичной оплате в Ленобласти выросло на 31%. А общий объем таких транзакций превысил 265,4 млрд рублей, увеличившись на 35%.

Как отметили в отделении Центробанка, рост популярности безналичных расчетов в регионе обусловлен несколькими факторами. В текущей эпидемиологической ситуации люди все чаще предпочитают оплачивать товары и услуги картой, чем наличными. Кроме того, в регионе развивается платежная инфраструктура: в Ленинградской области на 1 октября насчитывалось почти 48 тыс. электронных терминалов для приема безналичной оплаты в торгово-сервисных предприятиях, за год таких устройств стало больше на 3 тыс.

«Повлиял также и увеличившийся в этом году приток в регион туристов, в том числе из Санкт-Петербурга», — подытожили в пресс-службе.