Ярославль, 17 декабря, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков, накануне оказавшийся в больнице с инфарктом, поблагодарил горожан за поддержку. Свой пост он разместил в личном телеграм-канале.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

«Очень много сообщений со словами поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления приходит в соцсетях от жителей города. Друзья, большое спасибо, я очень тронут. Со мной все хорошо, у нас в Ярославле прекрасные врачи, настоящие профессионалы, поэтому я в надежных руках. Еще раз спасибо за поддержку. Всегда считал и продолжаю считать, что руковожу городом, где живут самые лучшие люди», — написал чиновник.

Упомянул мэр и про работу, обмолвившись, что продолжает оставаться на связи с коллегами.