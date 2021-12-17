Москва, , 14:28 — REGNUM Блогер Валя Карнавал представила песню под названием «Плохая девочка». О выходе трека она сообщила в историях личного Instagram-аккаунта 17 декабря.

Валя Карнавал Скриншот видео в YouTube

«Я давно так не переживала, потому что это первый мой трек в таком стиле. Поэтому надеюсь на хорошую оценку», — поделилась Карнавал. Композиция доступна для прослушивания на всех цифровых площадках с 17 декабря.

Ранее Валя Карнавал потеряла сознание после выступления в Vegas City Hall в Москве. По словам блогера, подобные приступы случаются с ней с детства из-за переутомления или эмоциональной нагрузки.

Читайте ранее в этом сюжете: Барабанщица группы «кис-кис» рассказала о попытке её изнасилования