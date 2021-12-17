Оксфорд, Великобритания, 17 декабря, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Ученая кенийского происхождения Патриция Кингори стала самым молодым темнокожим профессором и самой молодой представительницей женского пола, получившей эту должность, за всю 925-летнюю историю Оксфордского университета. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Кингори, родившаяся в Кении, провела свое детство в Сент-Китсе, прежде чем семья переехала в Великобританию в раннем подростковом возрасте. Интересно, что ее сестра, Ванесса Кингори, является первым издателем женского пола за 102-летнюю историю британского журнала Vogue.

Патриция Кингори изучает повседневный опыт работников сферы здравоохранения со всего мира и «была удостоена этой заслуги, имеющей историческое значение, в знак признания качества и глобального значения ее исследований для академических кругов и за их пределами», говорится на сайте Оксфордского университета.

Ее исследовательские интересы охватывают социологию, медицину, антропологию технологий, биоэтику, дезинформацию и лженауку. Она получила большой опыт проведения исследований этики в странах Южной Африки и Юго-Восточной Азии.

В дополнение к академическим достижениям, Кингори работала в различного рода организациях, в том числе Всемирной организации здравоохранения, Save the Children, Medecins Sans Frontières, Совет Наффилда по биоэтике и программе администрации Обамы по диагностике и лечению рака в Африке.