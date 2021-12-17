Чита, , 13:03 — REGNUM В Забайкалье 25 насеянных пунктов оказались в «ледовом плену» по причине значительного повышения уровня грунтовых вод. Как сообщает 17 декабря телеграм-канал svodka138, под лёд ушли 115 домов и 10 километров дорог.

Зимнее наводнение в Забайкалье Цитата из видео

Кадрами делятся в соцсетях местные жители. Причиной наводнения в начале декабря стали обильные дожди, которые были в регионе еще летом.

По словам вице-премьера правительства Забайкальского края Алексея Кошелева, в Сретенске и Кокуе, которые больше всего пострадали от наводнения, большую роль сыграло отсутствие ливневой канализации.

Сейчас на ликвидацию последствий природного катаклизма выделено 16 миллионов рублей и 15 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года паводковая обстановка обострилась в поселке Песчанка под Читой: грунтовые воды вышли на поверхность в границах улицы Буйницкого и Первого переулка.

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