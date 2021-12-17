Минск, 17 декабря, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Политического убежища в Белоруссии из-за несогласия с политикой польских властей попросил военнослужащий Польши. Об этом 17 декабря сообщает белорусский Государственный пограничный комитет.

Beentree Граница Польши и Белоруссии

«В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что 16 декабря около контролируемого гродненской пограничной группой участке границы с Польшей белорусский наряд остановил мужчину 1996 года рождения.

Кроме этого, указывается, что мужчина рассказал, что он является «военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Белоруссией в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 17 декабря в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовымпоблагодарил Баку за позицию по Минску в ходе саммита «Восточного партнёрства»