София, , 13:02 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии проголосовали за сокращение сроков своих Рождественских каникул, мотивируя это «политической необходимостью». Об этом 17 декабря сообщило Болгарское телевидение.

Рождество Pixabay.com

Согласно официальной информации, выходные дни народных избранников продлятся с 29 по 31 декабря, а не с 22 декабря по 10 января 2022 года, как это было принято ранее. За соответствующие изменения 17 декабря проголосовал 181 парламентарий при 29 голосах «против». Предполагается также, что в ближайшее время Народное собрание республики рассмотрит вопрос о сокращении отпусков и выходных дней для депутатов и чиновников.

Напомним, ранее команда нового премьер-министра страны Кирила Петкова и заявила о намерении «активизировать деятельность представителей всех государственных структур».

«Нам некогда отдыхать, нужно с головой окунуться в работу», — резюмировал глава болгарского правительства.