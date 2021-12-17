Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 13:01 — REGNUM В Каменске-Шахтинском Ростовской области два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Пожар Http://76.mchs.gov.ru/

Огонь вспыхнул в одной из квартир в доме на улице 60 лет Октября вечером 16 декабря. На месте пожара были обнаружены тела пожилой женщины и мужчины. В 20:51 мск открытое горение было ликвидировано.

Площадь пожара составила 3 кв. метра. Известно, что причиной пожара стало возгорание домашних вещей.