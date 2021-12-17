Москва, , 13:00 — REGNUM Рубль укреплялся в первой половине торгов 16 декабря, отправив доллар к локальным минимумам в районе 73,20 руб., где котировки совершили отскок и вернулись на исходные позиции, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 17 декабря с утра пара доллар/рубль попыталась подрасти, но отступила и теперь снова тестирует отметку 73,50 руб.

После неудачной попытки пробоя уровня 74 руб. ранее на этой неделе котировки пытаются определиться с вектором дальнейшего движения, осциллируя в середине локального диапазона.

От падения рубль удерживает ослабление общих позиций американской валюты после заседания Федрезерва, которое повлекло фиксацию прибыли по длинным долларовым позициям.

С другой стороны, росту рубля препятствует нестабильная обстановка на рынке нефти, где более или менее внятные попытки роста сменяются продажами, хотя и на более высоких уровнях в сравнении с началом месяца.

Также российской валюте сложно укреплять позиции в условиях общей нервозности инвесторов на фоне дальнейшего распространения нового штамма «Омикрон» и ухудшения эпидемиологической обстановки в целом.

В ближайшей перспективе доллар, вероятно, будет оставаться в диапазоне 73−74 руб., но с перспективами тестирования верхней границы канала.

До конца сегодняшней сессии цены могут протестировать зону 73,20 руб., но с потенциалом последующего отскока», — считает эксперт.

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