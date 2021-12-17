Вашингтон, , 13:00 — REGNUM В сети появилась информация о бюджете сериала Lucasfilm «Книга Бобы Фетта», который выйдет на потоковом сервисе Disney Plus. Об этом 17 декабря сообщает портал Screen Rant.

Боба Фетт Скриншот с YouTube

Согласно оценке экспертов, производство первого сезона шоу обошлось примерно во столько же, во сколько и первый сезон «Мандалорца», т. е. в $100 млн. Издание отмечает, что если разделить эту сумму на количество эпизодов «Книги Бобы Фетта» (всего их будет семь), то получится, что съёмки одной серии обошлись Disney в $14 млн, что не так уж и много, если сравнивать с другими известными проектами.

Для справки: производство первого сезона сериала «Властелин колец» обойдётся компании Amazon в $465 млн, а производство одного эпизода сериала Marvel обходится Disney в среднем в $25 млн. Премьера «Книги Бобы Фетта» состоится 29 декабря 2021 года.

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