Появилась информация о бюджете сериала «Книга Бобы Фетта»
Вашингтон, 17 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В сети появилась информация о бюджете сериала Lucasfilm «Книга Бобы Фетта», который выйдет на потоковом сервисе Disney Plus. Об этом 17 декабря сообщает портал Screen Rant.
Согласно оценке экспертов, производство первого сезона шоу обошлось примерно во столько же, во сколько и первый сезон «Мандалорца»,
Для справки: производство первого сезона сериала «Властелин колец» обойдётся компании Amazon в $465 млн, а производство одного эпизода сериала Marvel обходится Disney в среднем в $25 млн. Премьера «Книги Бобы Фетта» состоится 29 декабря 2021 года.