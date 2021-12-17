Краснодар, 17 декабря 2021, 13:00 — REGNUM Около 385 тыс. гостей планируется принять на курортах Краснодарского края на новогодние праздники, об этом сообщили 17 декабря в пресс-службе администрации региона.
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Для туристов уже оборудованы 68 зимних пляжей — такие территории на краснодарских курортах впервые появились в 2020 году.
Отметим, что этой зимой гостей в Краснодарском крае готовы принимать около 1 700 средств размещения на 206 тысяч мест, что на 50 объектов больше, чем годом ранее.