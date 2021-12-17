Приштина, 17 декабря 2021, 13:21 — REGNUM Мэр Приштины Перпарим Рама 17 декабря принял решение о запрете курения на балконах и пожарных лестницах зданий, принадлежащих муниципалитету.
Как сообщает албанское косовское агентство Kallxo, ранее запрет действовал только внутренних помещениях зданий.
По словам Рамы, его решение согласуется с Законом о контроле над курением. Напомним, пассивное курение лишь немногим менее вредно активного, особенно для детей и беременных женщин.
Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Приштины пригласил бывшего соперника присоединиться к его команде