Приштина, , 13:21 — REGNUM Мэр Приштины Перпарим Рама 17 декабря принял решение о запрете курения на балконах и пожарных лестницах зданий, принадлежащих муниципалитету.

Курение Цитата из м/ф «Остров сокровищ» реж Давид Черкасский. 1988.СССР

Как сообщает албанское косовское агентство Kallxo, ранее запрет действовал только внутренних помещениях зданий.

По словам Рамы, его решение согласуется с Законом о контроле над курением. Напомним, пассивное курение лишь немногим менее вредно активного, особенно для детей и беременных женщин.

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