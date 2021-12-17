Москва, 17 декабря, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В российском кинопрокате доля отечественных фильмов выросла до 30%. Об этом 17 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на мероприятии, посвящённом развитию кинематографии.

Иван Шилов ИА REGNUM Российское кино

По словам Мишустина, задача повышения конкурентоспособности российских фильмов является непростой, в то же время у отечественного кино имеются сильные позиции благодаря государственной поддержке.

«Доля отечественных картин в прокате выросла с 14% до 30%, это сделано за десять лет, как говорят в киноиндустрии, за три съёмочных цикла, он в среднем около трёх лет», — приводит ТАСС слова Мишустина.