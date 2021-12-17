Ярославль, 17 декабря, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Центральный рынок в Ярославле снят с продажи. Об этом заявил депутат муниципалитета Анатолий Каширин.

City-yaroslavl.ru Анатолий Каширин

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что принадлежащее мэрии АО «Центр» планирует заключить инвестсоглашение, по которому имущественный комплекс в центре Ярославля перейдёт в частную собственность. Против этого выступил ряд депутатов муниципалитета.

17 декабря Анатолий Каширин заявил, что рынок продавать не будут.

«Хорошая новость для ярославцев и плохая для «подмосковных инвесторов». Центральный рынок продаваться не будет. На основании наших запросов во все инстанции, контрольные органы услышали нас о том, что это инвестсоглашение по Центральному рынку еще мутней, чем по Депо. Те, кто хотел провернуть очередную аферу, получили жесткое предупреждение», — написал Каширин на своей странице в Facebook.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM народный избранник подробно рассказал о нынешней ситуации.

«Сигнал получили от прокуратуры, потому что направляли письма и в Генеральную прокуратуру, и в областную, и в прокуратуру города Ярославля. Нас услышали. Мы получили сигнал, что рынок продавать не будут. Этой бумаги пока нет, но мы получили такое заверение. Пока не могу сказать от кого. Продавать не будут пока вот эта команда здесь. Потому что мы писали запрос — не продавать пока эта команда здесь. Основанием для нашего письма было инвестсоглашение по депо, по которому долго ещё будут разбираться. Что по тому же самому принципу подготовлено и это инвестсоглашение. По которому много-много вопросов. И ответов на них нет. И так мы их и не получили», — рассказал депутат

Напомним, что территория троллейбусного депо в центре Ярославля была передана под жилую застройку по условиям инвестиционного соглашения. Текст соглашения долгое время скрывался от общественности и депутатов, а выгода города в этой сделке вызывает у многих большие сомнения.

Однако, слова депутата опроверг директор АО «Центр», владеющей зданиями рынка, Михаил Писарец.

«Терминология неправильная. Мы говорим о проекте инвестирования с реконструкцией, а не о продаже. На сегодняшний день работа продолжается. Решение в феврале-марте может быть разным. Но сейчас его ещё нет. Идёт нормальная, обычная работа. Он просто знает, что завтра ничего не будет и поэтому брякает такое, что хочет брякнуть», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM Михаил Писарец.

Сейчас, по словам директора, ряд документов потерял свою силу, так как закончился срок их действия. И эти документы «освежают». На это уйдет несколько месяцев, однако параллельно работа по инвестсоглашению продолжается. В том числе с депутатами.