Осака, Япония, , 12:57 — REGNUM Не менее 19 человек погибли при пожаре в одном из отделений клиники психологической помощи и терапии в японской Осаке, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в следственных органах.

Пожар Stroypuls.ru

Возгорание произошло на четвертом уровне восьмиэтажного здания.

По словам очевидцев, в здании загорелась жидкость, вытекшая из бумажного пакета у пожилого мужчины. В полиции предполагают, что это был поджог.

В настоящее время возгорание потушено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии произошёл пожар на АЭС «Гэнкай», расположенной в префектуре Сага.

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