Ташкент, 17 декабря 2021, 12:56 — REGNUM Открытость и взаимное уважение являются прочной базой, на которой исторически строились отношения между Узбекистаном и Южной Кореей, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Президент Узбекистана подчеркнул, что «у нас схожие менталитет, традиции и нравственные ценности».
Мирзиёев подчеркнул, что «наши страны уже 15 лет являются стратегическими партнерами, а дружба и политическая воля лидеров стали мощными стимулами для придания новой динамики сотрудничеству между Узбекистаном и Кореей».