Ташкент, 17 декабря, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Открытость и взаимное уважение являются прочной базой, на которой исторически строились отношения между Узбекистаном и Южной Кореей, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Находясь здесь, в окружении друзей, мы чувствуем себя как дома. Мы по-особому тепло относимся к вашей стране и корейскому народу», — сказал Мирзиёев на встрече со своим южнокорейским партнером Мун Чжэ Ином.

Президент Узбекистана подчеркнул, что «у нас схожие менталитет, традиции и нравственные ценности».

«Реализация вашего (корейского) «нового курса» позволила укрепить лидирующие позиции страны в области высоких технологий, цифровизации, инновационного и «зелёного» развития, раскрыть огромный интеллектуальный потенциал талантливого корейского народа», — сказал президент Узбекистана.

Мирзиёев подчеркнул, что «наши страны уже 15 лет являются стратегическими партнерами, а дружба и политическая воля лидеров стали мощными стимулами для придания новой динамики сотрудничеству между Узбекистаном и Кореей».