Вологда, , 12:54 — REGNUM За последние сутки в Вологодской области жертвами ковида стали 13 человек, всего с начала пандемии от инфекции скончались 2793 пациента, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным штаба, за сутки коронавирус выявили у 332 жителей региона, общее число подтвержденных случаев заболевания выросло до 96 189.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в России от ковида скончались 1080 человек.