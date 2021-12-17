Вологда, 17 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области жертвами ковида стали 13 человек, всего с начала пандемии от инфекции скончались 2793 пациента, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, за сутки коронавирус выявили у 332 жителей региона, общее число подтвержденных случаев заболевания выросло до 96 189.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в России от ковида скончались 1080 человек.