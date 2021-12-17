Москва, 17 декабря 2021, 12:53 — REGNUM Укрепление сотрудничества ЕАЭС и Монголии откроет новые возможности для реализации проектов в различных областях. Об этом заявил 17 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.
«Хотел бы особо отметить важность укрепление взаимодействия Евразийского экономического союза и Монголии. Вот эта совместная работа откроет новые возможности для увеличения торговых обменов, создаст благоприятные условия для запуска перспективных проектов в самых различных областях», — сказал Мишустин.
Премьер-министр отметил, что такая работа будет способствовать продвижению инициативы президента РФ Владимира Путина о создании Большого Евразийского партнёрства.
Встреча проходит в Москве в доме правительства.