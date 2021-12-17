Москва, 17 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Укрепление сотрудничества ЕАЭС и Монголии откроет новые возможности для реализации проектов в различных областях. Об этом заявил 17 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Хотел бы особо отметить важность укрепление взаимодействия Евразийского экономического союза и Монголии. Вот эта совместная работа откроет новые возможности для увеличения торговых обменов, создаст благоприятные условия для запуска перспективных проектов в самых различных областях», — сказал Мишустин.

Премьер-министр отметил, что такая работа будет способствовать продвижению инициативы президента РФ Владимира Путина о создании Большого Евразийского партнёрства.

Встреча проходит в Москве в доме правительства.