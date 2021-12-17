Ростов-на-Дону, 17 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки второй компонент антиковидной вакцины получили почти 4 тыс. человек. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 17 декабря.

Mil.ru Вакцинация

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В настоящее время число участников прививочной кампании на Дону достигло 1 млн 916,77 тыс. человек (+ 3129 за сутки). Завершили участие в вакцинации 1 млн 874,95 тыс. человек (+ 3954 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область выполнила план вакцинации от COVID-19 на 70%. Всего на Дону привить предполагается 2 млн 710 тыс. 710 человек — 80% взрослого населения.