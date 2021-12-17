Москва, , 12:52 — REGNUM Международное агентство Sustainalytics, одно из ключевых составителей рейтингов в области ESG, существенно повысило оценку ФосАгро — с 27,3 баллов до отметки 22,8 баллов, что относит Компанию к 30 ведущим представителям химической отрасли по всему миру с наивысшим рейтингом, и это лучший результат среди мировых компаний агрохимического сектора.

Эксперты Sustainalytics оценили управление ESG-вызовами в ФосАгро как «сильное». Оценка агентства включает анализ подверженности компании рискам в области устойчивого развития, а также анализ качества программ, практик и политик Компании в области ESG.

Ранее в этом году ООН подтвердила статус ФосАгро в качестве компании-лидера Глобального Договора, при этом важно отметить, что во всем мире только 37 организаций обладают подобным статусом. Кроме того, ФосАгро поддерживает экологические инициативы ведущих международных и индустриальных ассоциаций.

Помимо этого, ФосАгро значительно улучшила свои позиции в других ведущих международных и российских рейтингах в области устойчивого развития.

В том числе CDP, авторитетная исследовательская компания по показателям климатической ответственности, повысила рейтинг ФосАгро с «B-» до «B» в категории «борьба с изменением климата», а также с «F» до «С» в категории «водная безопасность». MSCI ESG Research, авторитетное агентство в области устойчивого развития, отметило лидерскую позицию Компании и подтвердило ее рейтинг на уровне «А» (по шкале ААА-ССС, где ААА — это «лидер»). Рейтинги подтверждают ведущую роль ФосАгро как среди российских компаний, так и на глобальном рынке производителей минеральных удобрений. Например, в рейтинге международного агентства Sustainalytics компания «ФосАгро имеет лучший результат среди мировых компаний агрохимического сектора и второй — среди российских промышленных компаний.

«Мы очень гордимся тем, что Sustainalytics CDP, MSCI ESG Research оценили наши усилия, повысив и подтвердив полученные ранее рейтинги, что является значимым отражением нашего статуса ведущей компании в области устойчивого развития.

Особенно важно для нас быть ESG-лидером отрасли по мнению Sustainalytics. На фоне масштабной работы, проводимой ФосАгро, решение Sustainalytics является лучшим подтверждением правильности выбранного пути и мощным импульсом для последующего совершенствования», — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Он подчеркнул, что принципы ESG лежат в основе бизнеса «ФосАгро» — производства экоэффективных удобрений, не содержащих опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия и других тяжелых металлов для обеспечивая российских фермеров высококачественными удобрениями и гарантии безопасности выращиваемой сельхозпродукции под национальным брендом «Зеленый стандарт».

«В этом году ФосАгро отмечает свое 20-летие, и я с гордостью замечаю, что на протяжении всей истории Компания с особым вниманием относилась к соблюдению, продвижению и развитию практик устойчивого развития как в нашем бизнесе, так и на рынке, в целом. И я уверен, что мы не сойдем с намеченного пути, так как принципы ESG основательно интегрированы в нашу бизнес-модель и Стратегию-2025», — заключил глава «ФосАгро».

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