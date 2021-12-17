Воронеж, , 12:51 — REGNUM Пассажирка маршрутного автобуса госпитализирована с травмами после ДТП в Воронеже утром 16 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 07:35 на улице 6-й Стрелковой Дивизии. По предварительным данным. 71-летний водитель УАЗ-31 514 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным автобусом ГАЗ-А64R42, который двигался по маршруту №39.

В результате аварии травмы получила 68-летняя пассажирка автобуса, её госпитализировали.

Всего за сутки в регионе произошло 125 ДТП, 90 из них в Воронеже. Два человека погибли, девять человек получили травмы.