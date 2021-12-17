Сеул, , 12:51 — REGNUM В резиденции президента Южной Кореи «Чонг Ва Дэ» в городе Сеуле 17 декабря состоялась торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистан, сообщает пресс-служба главы республики.

Южная Корея (с) ИА REGNUM

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится в Южной Корее с государственным визитом.

«В честь высокого гостя и его супруги был выстроен почетный караул. Прозвучали государственные гимны двух стран. В торжественной церемонии воплотились древняя история и яркая современность Страны утренней свежести», — говорится в сообщении.

После торжественной церемонии главы государств провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран.

«Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, приветствуя высокого гостя, подчеркнул, что Сеул придает большое значение дальнейшему развитию сотрудничества с Ташкентом по самому широкому спектру направлений», — сообщает пресс-служба.

По словам Мун Чжэ Ини, «особо приятно, что именно с вами началось и завершается мое дипломатическое расписание этого года».

«Корея и Узбекистан являются особыми стратегическими партнерами. Совместными усилиями осуществляются различные проекты в таких сферах, как производство сельхозоборудования и электротехники, энерготехническая отрасль и энергетика, а также строительство промышленных предприятий», — отметил корейский лидер.

Он сообщил, что в рамках визита будет подписан ряд важный документов.

«Мы готовы взяться за руки с Узбекистаном, реагируя на глобальные изменения климата, развивать сотрудничество в таких перспективных направлениях, как создание «умных» городов, смарт-ферм, ИКТ и производство электрических автомобилей», — указал Мун Чжэ Ин.

Он подчеркнул, что «в наступающем году нас ожидает 30-летие установление дипломатических отношений».

«Надеюсь, в новом году мы совместно создадим новую страницу процветания», — сказал президент Южной Кореи.