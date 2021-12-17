Махачкала, 17 декабря, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Дагестане произошел взрыв в здании медицинского колледжа в городе Махачкале. Причины взрыва устанавливаются, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото В.Заболотского. kaluga24.tv Комната после взрыва бытового газа

Инцидент произошел утром 17 декабря в пристройке к двухэтажному зданию республиканского многопрофильного медицинского колледжа по проспекту Шамиля. Послышался хлопок газовоздушной смеси, который вызвал возгорание. Пожаром была охвачена площадь 35 м².

«Разрушений нет, выбиты стекла. Проведена эвакуация, в 11:30 пожар локализован», — уточнили в МЧС.

Стало известно, что взрыв произошел в помещении салона красоты, который размещался в пристройке. По предварительным данным, пострадал один человек. Пострадавшая женщина в состоянии шока госпитализирована, пишет «МК Дагестан».