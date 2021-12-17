Мурманск, , 12:50 — REGNUM Семьи погибших членов экипажа судна «Онега» обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с жалобой — уже почти год им отказывают в организации места поминовения не преданных земле 17-ти рыбаков.

Рыболовецкое судно «Онега» Фото АО Вариант РПФ

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР, ознакомившись с жалобой заявителей, глава СК России дал указание руководителю следственного управления по Мурманской области Андрею Ефремову доложить о конкретных мерах, принимаемых региональным управлением для организации места поминовения рыбаков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 28 декабря в Баренцевом море. Рыболовный траулер «Онега» попал в шторм и затонул, погибли 17 членов экипажа, выжили два человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело.