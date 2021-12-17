Санкт-Петербург, 17 декабря, 2021, 12:50 — ИА Регнум. За истекшие сутки в коронавирусные больницы Петербурга были доставлены 448 пациентов, что на 25 человек больше, чем в предыдущий день, сообщили 17 декабря в городском оперштабе. Прирост госпитализации за сутки составил около 6%. Напомним, сутками ранее он составлял 9,5%, а двумя сутками ранее — 24%.

Елена Молчанова ИА REGNUM Госпиталь «Ленэкспо»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

В стационарах города в настоящее время находятся 5779 пациентов с COVID-19 и пневмонией, что на четыре человека больше, чем в предыдущие сутки. За 16 декабря из больниц выписали 394 человека (-56 к уровню предыдущих суток). В реанимационных палатах размещены 568 пациентов (-2). К аппаратам ИВЛ подключены 330 пациентов (+9).

В Северной столице для лечения коронавирусных больных сейчас развернуто 7852 койки в 14 городских и трех федеральных медучреждениях. За сутки количество таких коек увеличилось на 403 койки. Доля свободных коронавирусных коек составляет 34,88% от норматива Минздрава России.

Читайте также: На севере Петербурга открыли новый корпус больницы Святого Георгия

Амбулаторное лечение от COVID-19 в Петербурге получают 26 350 человек (+249). На карантине находится 3521 человек (+109), в обсерваторе — 83 человека (0).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки вырос на 0,02 ед. и составляет сегодня 0,97 ед. от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один заболевший пациент до его изоляции.

Напомним, за прошедшие сутки в Петербурге выявили 1984 новых случая заражения COVID-19 (-8), выздоровели 2213 человек, скончались 63 человека (+2).