Москва, 17 декабря, 2021, 12:50 — ИА Регнум. У нового главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли будут четыре помощника. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба клуба.

Brateevsky Стадион «Открытие Арена» (Спартак)

Помогать итальянцу будут его соотечественники. Это ассистент Марко Донадель, тренер по физподготовке Джампьеро Ашенци, тренер вратарей Марко Дзуккер и аналитик Андреа Бьянки.

Ранее стало известно, что в «Спартаке» также будет работать бывший скаут ПСЖ Лука Каттани, который займёт пост спортивного директора.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Ваноли был назначен главным тренером «Спартака» после увольнения Руя Витории.