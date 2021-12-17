Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM У двоих петербуржцев, которые вернулись после отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Доминикане, выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом 17 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Больница им. Боткина — главная инфекционная больница Петербурга Елена Молчанова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Как уточнили в управлении, у двоих граждан РФ, прибывших из туристических поездок в ОАЭ и Доминикану, подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «Омикрон».

"Организован и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Больные изолированы в инфекционный стационар в индивидуальные боксы. Мероприятия остаются на контроле Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу», — добавили в ведомстве.

Добавим, что на 17 декабря всего в России было подтверждено 25 случаев инфицирования новых штаммом. Среди регионов, помимо Петербурга, зараженные есть в Москве, Московской области и Ростове-на-Дону.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге не комментируют сообщение о завозе штамма «Омикрон»