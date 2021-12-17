Приштина, Сербия, 17 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 16 декабря выступил в эфире KTV, где прокомментировал отношения США и Косово.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

По словам политика, несмотря на то, что Косово коррумпировано, в США думают о нем больше, чем полагают люди. При этом Курти выразил убежденность в том, что США не будут принимать решения вместо Косово, и что укрепление косовского государства усиливает союз Косово и США. По словам политика, в Вашингтоне уважают его больше, чем коррумпированных предшественников.

Курти также заявил, что Конституционный суд Косово отменил 33 соглашения между Сербией и Косово, и косовская сторона не заинтересована в возвращении к ним, в отличие от Сербии, и соглашение об Ассоциации сербских муниципалитетов не станет исключением.

Напомним, в 2020 году Альбин Курти лишился поста премьер-министра (который вернул на досрочных парламентских выборах) из-за вмешательства США.