Пекин, , 12:47 — REGNUM Власти Китая намерены решительным образом защищать безопасность в мире на основе взаимопонимания, которого достигли президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом 17 декабря заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

«Мы продолжим действовать в соответствии с консенсусом, достигнутым лидерами КНР и России, <…> и будем вносить активный вклад в постоянное поддержание всеобщей региональной и глобальной безопасности», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также официальный представитель МИД КНР отметил, что отдельные страны пытаются установить в мире свою гегемонию и при этом делают попытки «создать новые военные объединения, что приводит к эскалации напряженности в регионе».

«Китай и Россия решительно против подобных действий», — добавил Вэньбинь.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеосвязи, в ходе которых китайский лидер указал, что Пекин намерен продолжать вести сотрудничество с Россией и другими странами ОДКБ для того, чтобы сохранить безопасность и стабильность в регионе.