Ростов-на-Дону, , 12:46 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждено 24 случаев смерти от COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 17 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 12 женщин в возрасте от 51 года до 84 лет и 12 мужчин в возрасте от 62 до 83 лет. У всех пациентов имелись хронические заболевания.

С начала пандемии COVID-19 унёс жизни 9269 жителей Ростовской области.

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