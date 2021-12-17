Ростов-на-Дону, 17 декабря, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки подтверждено 24 случаев смерти от COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 17 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 12 женщин в возрасте от 51 года до 84 лет и 12 мужчин в возрасте от 62 до 83 лет. У всех пациентов имелись хронические заболевания.

С начала пандемии COVID-19 унёс жизни 9269 жителей Ростовской области.