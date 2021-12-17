Москва, , 12:46 — REGNUM Опасаются, что могут заразиться коронавирусом сами или их родственники 65% жителей России. Уверены, что ни с ними этого не случится лишь 14%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Вакцинация от коронавируса Фото КБ № 8 ФМБА России

К массовой вакцинации от COVID-19 положительно относятся 54% граждан, отрицательно 30%, безразлично — 12%

Заявили, что уже сделали прививку 42% опрошенных. Планируют вакцинировать 27%. Не станут прививаться 29%.

Опрос по телефону проведен 12 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, большинство жителей России (65%) считают, что даже сделав прививку можно заразиться коронавирусом.

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