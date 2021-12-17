Казань, , 12:59 — REGNUM Трассу М-12 Москва — Казань построят в срок несмотря на то, что работа стала стоить дороже. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил 17 декабря на заседании в Казани.

Антон Силуанов Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава Минфина подчеркнул, что речь идёт о беспрецедентном выделении средств из Фонда национального благосостояния. За три года — 2,5 трлн рублей, в том числе на строящиеся в Татарии дороги. В первую очередь это трасса Москва — Казань, которая в дальнейшем пойдёт до Екатеринбурга.

Антон Силуанов «Несмотря на удорожание, расширение, увеличение протяжённости, где-то прилегающая инфраструктура, всё будет выполнено в срок»

Глава Татарии Рустам Минниханов отметил, что строительство идёт полным ходом, в частности, строится мостовой переход через Волгу. По территории региона пройдёт 142 км трассы, её должны достроить к 2024 году, заявил он на заседании совместной коллегии минфина Татарии, региональных управлений ФНС и Федерального казначейства.

Как сообщало ИА REGNUM, скоростная автодорога М-12 свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарию с сетью таких же дорог в европейской части России. Протяжённость трассы — около 800 км.

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