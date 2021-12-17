Найроби, , 14:22 — REGNUM Кенийские власти подтвердили возникновение вспышки вируса гриппа А (штамма H1N1). Новое исследование, проведенное Кенийским институтом медицинских исследований (KEMRI) в октябре-ноябре этого года, показало рост случаев заражением вируса гриппа. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

О вспышках гриппа сообщалось с января этого года в разных частях страны. За последние 24 часа было выявлено 7 529 случаев заражения. Уровень положительных тестов на вирус гриппа вырос до 10,6%. Общее количество подтвержденных случаев в настоящее время составляет 257 614 из около трех миллионов проведенных тестов.

Министерство здравоохранения сообщило, что за прошедший день был зарегистрирован один случай летального исхода от заболевания, в результате чего общее число случаев смерти от вируса гриппа достигло 5350.

Национальная больница Кениаты (KNH) начала предлагать бесплатные вакцины против гриппа на фоне эпидемии. В настоящее время она доступна только для работников здравоохранения. Вакцину можно также получить в частных клиниках за 1000−2000 кенийских шиллингов (около 650−1300 рублей).

Вспышки вируса гриппа А и В возникают почти во время каждого сезона дождей в Кении, которые проходятся на май-июль, октябрь-декабрь.

Распространение вируса гриппа А произошло на фоне роста числа случаев заболевания COVID-19. За последний день в Кении было зарегистрировано 799 новых случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, на этой неделе в восточноафриканской страна были выявлены первые случай заражения новым вариантом коронавируса «Омикрон». Правительство рассматривает возможность повторного введения жестких ограничений для сдерживания распространения «Омикрона».