Джакарта, , 12:44 — REGNUM Антитеррористическая полиция Индонезии арестовала в общей сложности 14 подозреваемых в терроризме, сообщает CNN Indonesia.

Антитеррор Иван Шилов © ИА REGNUM

На севере Суматры арестовали 9 человек и ещё 4 человек арестовали в Батаме.

В полиции Индонезии не рассказали о сети подозреваемых террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 19 жителей Индонезии погибли, в результате затонувшего в водах Малайзии судна с мигрантами.

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