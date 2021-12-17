В Индонезии задержали 14 подозреваемых в терроризме
Джакарта, 17 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Антитеррористическая полиция Индонезии арестовала в общей сложности 14 подозреваемых в терроризме, сообщает CNN Indonesia.
Иван Шилов ИА REGNUM
Антитеррор
На севере Суматры арестовали 9 человек и ещё 4 человек арестовали в Батаме.
В полиции Индонезии не рассказали о сети подозреваемых террористов.
Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 19 жителей Индонезии погибли, в результате затонувшего в водах Малайзии судна с мигрантами.