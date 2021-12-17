Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM Вспышка коронавируса в одном из общежитий Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Петергофе началась с иностранного студента. Первым студентом, заболевшим COVID-19 в этом общежитии, стал гражданин Китайской Народной республики (КНР). Об этом в виртуальной приёмной вуза сообщила первый проректор Елена Чернова.

СПБГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

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По ее словам, сотрудники СПбГУ оперативно выявили среди проживающих в общежитии тех, кто контактировал с заболевшим. Их переселили в специально оборудованные помещения общежития, чтобы исключить контакты с другими обучающимися и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

«Также была организована дезинфекция жилых помещений и мест общего пользования, организовано ПЦР-тестирование. 29 обучающихся из круга контактных лиц получили положительный результат ПЦР-теста. Они были госпитализированы во временный госпиталь для пациентов с коронавирусом в «Ленэкспо», — добавила Чернова.

В настоящий момент проводятся медицинские осмотры всех проживающих в этом общежитии, ПЦР-тестирование, при выявлении заболевания — госпитализация и временное переселение всех контактных лиц в санаторий «Балтиец», где находится обсерватор.

«В санаторий временно переселены 74 человека. Срок их пребывания определяют сотрудники Роспотребнадзора. Исключение составляют обучающиеся, имеющие сертификат о вакцинации препаратами российского производства, а также переболевшие коронавирусом не более шести месяцев назад», — добавила проректор СПбГУ.

После того, как представители Роспотребнадзора завершат свою работу в петергофском общежитии, будет проведена повторная дезинфекция всех помещений здания.

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