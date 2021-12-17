Ярославль, 17 декабря, 2021, 12:43 — ИА Регнум. По инициативе врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева к обсуждению и решению проблем транспортного обслуживания населения привлекут представителей общественности. Для этого создаётся общественный совет. Во время встречи с членами Общественной палаты Ярославской области, прошедшей в режиме ВКС, глава региона попросил членов палаты направить свои кандидатуры в состав совета. По мнению Михаила Евраева, помощь общественных активистов, позволит своевременно реагировать на трудности, которые возникают в сфере общественных перевозок.

Yarregion.ru Остановка общественного транспорта в Ярославле

«Мы откликнулись на предложение главы региона, поскольку понимаем, что есть проблемы в работе общественного транспорта в Ярославле, которые могу быть решены во взаимодействии власти, общественников и с учетом мнения жителей города, — рассказал председатель общественной палаты Ярославской области Сергей Соловьев.

Уже известно, что от общественной палаты региона в совет войдёт сам Сергей Соловьёв, председатель клуба классических автомобилей «Медведь» Андрей Лагузов и управляющий директор рекламной группы «Два слона» Владимир Ганненко. Свои кандидатуры в совет направили и представители общественной палаты областного центра. Представлять интересы ярославцев будут вице-президент Ярославской торгово-промышленной палаты, почетный железнодорожник Российской Федерации Александр Федоров, исполнительный директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Главная дорога» Евгений Капотин и генеральный директор ООО «Ярославский завод ЖБК» Сергей Павлов.

Формирование транспортного совета продолжается. Предполагается, что в него войдут депутаты, эксперты отрасли, общественные активисты. Первое заседание Совета должно состояться уже в декабре.

Насколько эффективной окажется такая форма взаимодействия власти и общества в процессе ликвидации хаоса, порождённого инициированной мэрией Ярославля транспортной реформы, покажет время.