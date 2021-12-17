Краснодар, , 12:42 — REGNUM В должность главы Северского района Краснодарского края официально вступил Антон Дорошевский, сообщили 17 декабря в пресс-службе администрации региона.

Герб Краснодарского края

«Вам предстоит руководить одним из ведущих муниципалитетов Кубани. Рассчитываю, что вы и ваша команда сумеете выстроить эффективную работу по всем направлениям развития района, уделите особое внимание его участию в национальных проектах и краевых программах, сотрудничеству с инвесторами. Важно, чтобы Северский район продолжал укреплять промышленный и сельскохозяйственный потенциал, расширял налогооблагаемую базу и вместе с тем становился более комфортным для жизни и благоустроенным», — говорится в приветственном адресе от имени губернатора Вениамина Кондратьева.

Антон Дорошевский является уроженцем станицы Северской, с районом связана и его трудовая деятельность. Последний занимаемый им пост — с 2019 года должность главы Северского сельского поселения.

В должности главы Северского района Дорошевский сменил Адама Джарима, который возглавлял Северский район с 2011 года.