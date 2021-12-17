Кейптаун, , 14:09 — REGNUM Браконьеры убили 24 носорога в ЮАР с начала этого месяца. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Министерство окружающей среды ЮАР сообщило, что за декабрь этого года трупы животных были обнаружены в четырех провинциях страны: семь носорогов были найдены мертвыми в национальном парке Крюгера, шесть — в Квазулу-Натале и семь — в Мпумаланге. Еще четверо, одной из которых оказалась беременная самка носорога, были застрелены браконьерами в заповеднике в Западно-Капской провинции на прошлой неделе. Один носорог пострадал от огнестрельных ранений и в настоящее время проходит лечение.

Девять человек были арестованы по делу об убийстве носорогов. Как сообщается, инцидент произошел после сокращения уровня браконьерства во время пандемии COVID-19.

В 2020 году в ЮАР, где проживает большая часть популяции африканских животных, была пролита кровь 394 носорогов по сравнению с 594 годом ранее, согласно официальным данным. Две трети из них были убиты в национальных парках. В 2014 году погибло рекордное число — 1215 носорогов по сравнению с 13 в 2007 году, что обусловлено ростом спроса на рога носорога в Азии, цена на которые превысила цену на золото. Рога этих животных считаются чудодейственным исцеляющим средством в некоторых азиатских странах.

«Бедность толкает многих людей, которых нанимают в качестве браконьеров, идти в заповедники. В случае ухудшения экономической ситуации проблема, очевидно, усугубится, — завил Ричард Эмсли, бывший научный сотрудник Международного союза охраны природы (МСОП). — Одна из задач состоит в расширении экономических возможностей людей, живущих в местных сельских общинах, а не простом размышлении в ключе усиления работы правоохранительных органов и борьбы с браконьерством в заповедных парках».